Były minister obrony Izraela: Nie ma powodu, by nasze wojska były w Strefie Gazy

Były minister obrony Izraela: W Strefie Gazy nie ma już nic do zrobienia

Galant ujawnił, że on i szef Sztabu Generalnego Izraela, gen. Herci Halewi, byli sceptyczni co do tego, że istnieje dyplomatyczne lub militarne uzasadnienie pozostawienia izraelskich żołnierzy w enklawie.



- Szef izraelskiej armii i ja mówiliśmy, że żadne względy bezpieczeństwa nie uzasadniają pozostawania żołnierzy w Korytarzu Filadelfijskim (pas ziemi na granicy między Strefą Gazy a Egiptem – red.) - przekonywał były minister obrony. Tymczasem Netanjahu przedstawiał zabezpieczenie tego rejonu jako strategiczny sukces działań przeciwko Hamasowi.



- W Strefie Gazy nie ma już nic do zrobienia. Główne cele zostały osiągnięte – powiedział Galant cytowany przez izraelskie media. - Obawiam się, że zostajemy tam, ponieważ chcemy tam pozostać - dodał.



Zdaniem Galanta dalszy pobyt żołnierzy izraelskich w Strefie Gazy to „narażanie ich życia”. Jak dodał Izrael nie powinien ustanawiać swoich rządów w Strefie Gazy, a jedynie doprowadzić do powołania organu władzy niezależnego od Hamasu. - Inaczej zapłacimy wysoką cenę - podsumował.