Sławomir Nitras napisał do Andrzeja Dudy. „Nie warto trwać w błędzie”

Dodał, że ustawa została przyjęta przez Sejm i Senat zdecydowaną większością głosów. „To sytuacja nader rzadka w polskim parlamencie. Nie rozumiem Pańskich zastrzeżeń i nie wiem, z kim poza Prezesem PKOI konsultował Pan swoją decyzję, ale wiem, że jeśli kierowałby się Pan dobrem polskiego sportu, mając jednak wątpliwości, zdecydowałby się Pan na podpisanie ustawy i skierowanie jej po fakcie do Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak uczynił Pan właśnie z ustawą o wolnej Wigilii” – czytamy w liście.

Swoją decyzją uniemożliwił mi Pan również finansowanie udziału polskich sportowców reprezentujących dyscypliny, których związki sportowe utraciły zdolność do realizacji swoich ustawowych obowiązków z powodu złego zarządzania Sławomir Nitras w liście do prezydenta Andrzeja Dudy

„Powinien Pan tak uczynić choćby ze względu na gwarancję opieki finansowej nad kobietami w ciąży i po urodzeniu dziecka, które ta ustawa zawiera. To niezmiernie ważne przepisy, na które czeka wiele wybitnych reprezentantek kraju planujących urodzenie dziecka. Swoją decyzją uniemożliwił mi Pan również finansowanie udziału polskich sportowców reprezentujących dyscypliny, których związki sportowe utraciły zdolność do realizacji swoich ustawowych obowiązków z powodu złego zarządzania” – napisał minister. Zauważył, że w ubiegłym roku w takiej sytuacji znalazły się polskie kolarki i kolarze, podobnie badmintonistki i badmintoniści.

Sławomir Nitras prosi o sfinansowanie wyjazdu polskich hokeistek

Minister podkreślił również, że w lutym 2025 r. polskie hokeistki na lodzie będą rywalizowały w Japonii w turnieju kwalifikacyjnym do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. „Z powodu długów ciążących na PZHL nie jestem w stanie w obecnym stanie prawnym sfinansować ze środków budżetu państwa kosztów tego wyjazdu. Dlatego w związku z Pańską decyzją pozwalam sobie przesłać Panu w trybie pilnym informacje o kosztach tego wyjazdu wynoszących ponad 250 tysięcy złotych, listę zawodniczek uczestniczących w turnieju oraz kadry towarzyszącej z prośbą o to, aby Kancelaria Prezydenta poniosła te koszty” – napisał minister.„Wierzę, że nie uchyli się Pan przed odpowiedzialnością za skutki Pańskiej decyzji. Liczę na szybką reakcję z Pańskiej strony, gdyż termin rezerwacji biletów lotniczych mija już 10 stycznia. Będę prosił Pana o wsparcie w podobnych przypadkach w przyszłości do czasu wejścia w życie ustawy” – dodał.

„Mam świadomość, ze list, który do Pana kieruję, jest dosyć zdecydowany, ale muszę użyć tej formy, ze względu na wagę poruszanych spraw W ostatnich słowach listu kieruje do Pana apel. Panie Prezydencie, Pan jeszcze może zmienić swoją decyzję. Może Pan wycofać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego podpisać ustawę Nie warto trwać w błędzie” – napisał minister.