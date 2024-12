Jarosław Kaczyński: Marcin Romanowski? W Polsce uczciwego procesu mieć nie może

Jarosław Kaczyński w rozmowie z TVN24 mówił o sprawie poszukiwanego listem gończym Marcina Romanowskiego, który wystąpił z wnioskiem o azyl na Węgrzech, a władze tego kraju się do niego przychyliły.

Jarosław Kaczyński: Marcin Romanowski unika działań ludzi, którzy są w miejscach, gdzie być nie powinni

Prezes PiS zapytany został między innymi, czy to nie powód do wstydu, że były wiceminister sprawiedliwości zbiega przed wymiarem sprawiedliwości. - Przed wymiarem sprawiedliwości nie zbiega, po prostu chce uniknąć nie wymiaru sprawiedliwości, tylko działań ludzi, którzy są w miejscach, gdzie być nie powinni. Nie mają prawa do tego, to wszystko jest nielegalne – stwierdził prezes PiS.

- Te zmiany prezesów sądów, zmiany składów orzekających i inne zabiegi, to wszystko wskazuje na to, że uczciwego procesu tutaj – w tych warunkach politycznych – być nie może. Są wszelkie podstawy do tego, żeby się od tego uchylić - zaznaczył Kaczyński. Polityk stwierdził również, że „są wszelkie podstawy do tego, by uznać, że każdy kto się znajduje w rękach tych ludzi jest zagrożony w sposób skrajny”. - Łącznie z utratą życia i torturami itd. - powiedział.

Już wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski. Polityk PiS poprosił o azyl na Węgrzech

W czwartek pojawiła się informacja, że Marcin Romanowski, poszukiwany listem gończym, wystąpił z wnioskiem o azyl na Węgrzech, a władze tego kraju przychyliły się do wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania azylu Romanowskiemu podejmie węgierski sąd.