Azyl na Węgrzech dla polityka z Europy? Marcin Romanowski nie jest pierwszy

Chodzi o Nikołę Gruewskiego, byłego konserwatywnego premiera Macedonii Północnej, kraju, który ubiega się o członkostwo w UE.



Historia Gruewskiego jest jak z filmu. Zaczyna się od luksusowego samochodu, kuloodpornego mercedesa S600, który miał być nabyty przez rząd z naruszeniem przepisów. Od tego momentu akcja zaczyna przyspieszać.

Nikoła Gruewski to były szef chrześcijańskodemokratycznej partii o nazwie Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna – Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej. Gruewski był premierem przez 10 lat, od 2006 do 2016 roku. To wtedy został zmuszony do opuszczenia urzędu, w związku ze skandalem podsłuchowym – podsłuchy w rządzonym przez niego państwie miały być stosowane wobec 20 tysięcy osób, a więc wobec co setnego obywatela kraju. Ale wokół Gruewskiego toczyło się także kilka dochodzeń w sprawie korupcji, nadużycia władzy, oszustw wyborczych i nielegalnych podsłuchów. I on – jak Marcin Romanowski – przekonywał, że sprawa ma podtekst polityczny.

Czytaj więcej Polityka Były premier Macedonii ucieka z kraju „Jestem w Budapeszcie i poprosiłem o azyl polityczny" – oświadczył były szef rządu Macedonii Nikola Gruewski.

W 2016 roku Gruewski został skazany na dwa lata więzienia, za wywieranie nacisków na urzędników w sprawie zakupu ze środków publicznych, od faworyzowanej przez niego firmy luksusowego, kuloodpornego mercedesa wartego około 600 tysięcy euro. 9 listopada 2018 roku Gruewski miał stawić się w więzieniu, ale nagle ślad po nim zaginął. W końcu w mediach społecznościowych pojawił się wpis byłego premiera: „Jestem w Budapeszcie i poprosiłem o azyl polityczny”.