Co więcej, przyznał także, że w roli przyszłego ministra gospodarki widziałby nawet Roberta Habecka. Dodał wprawdzie, że obecny minister gospodarki musiałby zmienić politykę gospodarczą, ale był to kolejny wyraźny sygnał świadczący o preferencjach prawdopodobnego przyszłego kanclerza.

– W polityce zagranicznej i bezpieczeństwa mamy z pewnością więcej wspólnego z Zielonymi niż z SPD – nie krył wcześniej Merz. Te wspólne sprawy to przede wszystkim stanowisko wobec pomocy dla Ukrainy, także militarnej, której symbolem jest sprawa dostawy pocisków manewrujących Taurus i zezwolenia na ich użycie.

Także w niektórych sprawach gospodarczych CDU akceptuje projekt ministra Habecka, tzw. Made in Germany Bonus, czyli finansowego wsparcia międzynarodowych inwestycji w Niemczech. CDU/CSU mogą liczyć według ostatnich sondaży na nieco ponad 30 proc., a Zieloni na ok. 14 proc. Zapewnia to większość w Bundestagu.

SPD liczy na głosy zwykłych obywateli

Ale taką samą większość byłaby w stanie zapewnić koalicja z SPD, której kandydatem na kanclerza jest Olaf Scholz, notując w sondażach 15–18 proc. poparcia. SPD obstaje jednak twardo przy sztandarowym programie swego rządu w postaci Bürgergeld, czyli niezwykle hojnej pomocy socjalnej dla bezrobotnych, co kosztuje budżet 15 mld rocznie.

– Postawimy Bürgergeld z głowy na nogi – zapewniał w poniedziałek Friedrich Merz. Zabrzmiało to jak obietnica uzdrowienia całej, znajdującej się w krytycznym stanie niemieckiej gospodarki i sięgnięcia po neoliberalne rozwiązania, także w sferze polityki socjalnej. W tym względzie, podobnie jak w sprawie Ukrainy, SPD znajduje się na kolizyjnym kursie z CDU/CSU.

Scholz stawia w kampanii wyborczej na wizerunek kanclerza pokoju, dążącego do zakończenia wojny drogą negocjacji. Zapewniał też w Bundestagu, że tak długo jak będzie kanclerzem, nie dopuści do wysłania do Ukrainy niemieckich żołnierzy (do misji rozjemczej). Merz nie wypowiada się w tej sprawie.