Czytaj więcej Cudzoziemcy Rząd Tuska chce ograniczać migrantom prawo do azylu. Eksperci: niedopuszczalne Prezes RM będzie mógł rozporządzeniem wskazać obszar granicy, na którym przez 60 dni nie będzie możliwe przyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową, ograniczone będzie prawo do azylu.

– To jest pokłosie tego, co się wydarzyło na Radzie Europejskiej w październiku, oraz apelu sporej grupy państw członkowskich o „urealnienie” podejścia UE ws. wykorzystywania migracji jako narzędzia wojennego. W nowej KE udało się osiągnąć sporą zmianę optyki patrzenia na ten temat. To, co teraz KE robi, to urealnienie interpretacji istniejącego prawa – nadal dbamy o prawa jednostki, ale mamy też narzędzia, by odpowiadać na ataki i używanie ludzi w tym celu – mówi nieoficjalnie wysoki rangą przedstawiciel KE.

Jak z innymi granicami zewnętrznymi UE? Ochrona tylko przed atakami Białorusi i Rosji

Unijny komunikat nie usprawiedliwia natomiast działań na innych granicach zewnętrznych UE, co wyraźnie podkreśliła Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca KE ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji. – To jest instrument ochrony przed atakami ze strony Rosji i Białorusi – powiedziała.

Według Macieja Duszczyka osoby, które na wrażliwym odcinku granicy będą dopuszczać się ataków niszczenia infrastruktury granicznej czy stosować przemoc, pozbawią się same prawa składania wniosków o azyl. Gdy np. białoruskie służby będą przepychać do Polski grupy imigrantów, to wnioski będą przyjmowane tylko od wrażliwych kategorii: kobiet w ciąży, dzieci, ofiar przemocy na Białorusi czy opozycjonistów białoruskich. Każdy chętny będzie mógł natomiast składać wnioski na innych odcinkach granicy UE, nie tam, gdzie Rosja i Białoruś dokonują ataków hybrydowych.

Oprócz wyjaśnień prawnych i wsparcia politycznego KE wysupłała też pewne kwoty pieniędzy dla państw graniczących z Rosją i Białorusią. Z łącznej sumy 170 mln euro Polska dostanie najwięcej, bo 52 mln euro. To środki, które mogą być użyte na modernizację zapory na granicy z Białorusią, a także na system monitorowania tej granicy.