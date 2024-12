Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem: To wyborcy będą wybierali prezydentów, a nie Putin

"Jeżeli nie będzie takich prokuratorów jak ja, to nikt państwu nie powie, jak naprawdę jest w prokuraturze, co złego się dzieje" - mówiła w czwartek w TOK FM prok. Ewa Wrzosek, która po publicznej krytyce szefa resortu sprawiedliwości, została wczoraj odwołana z delegacji do MS.