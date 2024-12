Donald Trump i republikańskie stany chcą masowych deportacji imigrantów

Jednym z najsłynniejszych działań podjętych przez gubernatora Teksasu Grega Abbotta było transportowanie przybyszów na północ, do miejskich metropolii będących w rękach demokratów i uchodzących za „sanktuaria dla migrantów”, by mogły one na własnej skórze doświadczyć kryzysu, jaki wywołuje nagły napływ nieplanowanych przybyszów.

Republikańskie stany popierają Trumpa i deportowanie przybyszy

Teraz Abbott mówi, że jego stan jest gotowy do „działania i planowania deportacji” we współpracy z rządem federalnym. – Gdy Trump obejmie władzę, będziemy robić więcej i działać szybciej, by odzyskać kontrolę nad granicą i przywrócić porządek w naszych społecznościach – powiedział.

Donald Trump, który w trakcie kampanii wyborczej obiecał rozpocząć masową deportację, w pierwszym dniu swojego urzędowania nie przedstawił szczegółów tej operacji, ale zapowiedział, że może ogłosić stan wyjątkowy i zaangażować siły wojskowe. – W Teksasie pokazaliśmy już, jak policja może współpracować z wojskiem – powiedział Abbott. – Już planujemy. Nie czekamy na 20 stycznia – zapewnił Tom Homan, który w administracji Trupa zajmować się będzie kontrolowaniem granic.

Inne stany rządzone przez republikanów wyraziły poparcie dla masowych deportacji. W Utah gubernator Spencer Cox obiecał współpracować z administracją Donalda Trupa, by „identyfikować, aresztować i deportować” migrantów, którzy popełnili przestępstwa. Gubernator Kevin Stitt z Oklahomy zapowiedział, że będzie chciał deportować migrantów bez dokumentów, którzy odbywają kary w stanowych więzieniach.

Dokąd Trump chce wywieźć migrantów

Z Tomem Homanem na temat masowych deportacji ma w najbliższym tygodniu rozmawiać Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku. To jedno z dużych demokratycznych miast, gdzie z Teksasu przywieziono tysiące migrantów. Napływ przybyszy potrzebujących dachu nad głową oraz opieki socjalnej i prawnej nadwyrężył budżet oraz system opieki miasta. Przyczynił się też do wzrostu niechęci do migrantów w całym kraju. – Chcę usłyszeć, na czym polegać będzie ten plan deportacyjny – mówi teraz Adams.