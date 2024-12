Kampania aż do samego Bożego Narodzenia. Sztaby nie zwalniają tempa

Podkarpacie to - jak wynika z nieoficjalnych deklaracji sztabowców Rafała Trzaskowskiego – region, który kandydat KO na prezydenta odwiedzi w pierwszej kolejności po zorganizowanej z dużym rozmachem konwencji w Gliwicach. Uznawana jest ona przez sztabowców KO i polityków KO za duży sukces organizacyjny i wizerunkowy. W hali PreZero Arena w Gliwicach pojawiało się około (jak szacują organizatorzy) 7 tysięcy osób, a dwa kluczowe, kierunkowe wystąpienia wygłosili Rafał Trzaskowski i premier Donald Tusk.

Reklama

Trzaskowski rusza na Podkarpacie – do bastionu PiS

Podkarpacie ma być jednym z kilku regionów, które w ramach prekampanii (cały czas formalnie nie ma kampanii prezydenckiej, ma zostać ogłoszona w styczniu) odwiedzi do końca tego roku Trzaskowski. Prezydent Warszawy w trakcie konwencji ogłosił kilka propozycji programowych, w tym skierowanych do średnich i małych miast. Bo właśnie walka o wyborców poza dużymi metropoliami jest jednym z ogólnych celów kampanii KO. Trzaskowski zapowiedział m.in, że jako prezydent powoła specjalny fundusz w wysokości 2 mld rocznie, który ma wyrównywać nierówności w rozwoju samorządów w całej Polsce. Na te postulaty odpowiedział już teraz m.in. prezydent Chełma Jakub Banaszek (kiedyś w stowarzyszeniu Odnowa, teraz niezależny) który zaprosił prezydenta Warszawy do swojego miasta na spotkanie – z zarzutem, że jego miastu zabierane są inwestycje. Sztabowcy KO przedstawili listę 139 miast, które mogą być celami podróży Trzaskowskiego i Chełm jest jednym z nich (lista dotyczy miast, które są zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych)

Sztabowcy KO przyznają nieoficjalnie, że konwencja poza zaprezentowaniem pierwszych postulatów programowych miała też oczywiście mobilizacyjny i wizerunkowy charakter. Rozmówcy podkreślają też, że nie lekceważą żadnego kandydata, a zwłaszcza Karola Nawrockiego. Co do programu, to Trzaskowski zapowiedział w Gliwicach, że jako prezydent podpisze w pierwszej kolejności m.in. ustawę o języku śląskim. Stwierdził też, że potrzebne jest przygotowanie całego pakietu ustaw, który sprawi, że po objęciu urzędu będzie mógł szybko rozwiązać pakiet kluczowych spraw. Trzaskowski ujawnił też hasło swojej kampanii: „Cala Polska Naprzód”. Rusza też akcja banerowa w całej Polsce.

Sztab Nawrockiego: Do Bożego Narodzenia na pełnych obrotach

Kampanijnego tempa nie zamierza też tracić sztab kandydata obywatelskiego popieranego przez PiS, Karola Nawrockiego. – Wielokrotnie jeszcze zaskoczymy naszych rywali – twierdzi jeden z naszych informatorów z PiS. W ramach kontry do konwencji KO w Gliwicach sztabowcy uruchomili w sobotę konto Jarosława Kaczyńskiego na X (dawniej Twitter), co było szeroko cytowane i komentowane.