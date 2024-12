Gruzja: Siły specjalne policji usuwały protestujących sprzed parlamentu

Protesty w Tbilisi mają związek z decyzją gruzińskiego rządu, tworzonego przez partię Gruzińskie Marzenie, by zawiesić negocjacje ws. akcesji do UE do 2028 roku i nie przyjmować w tym czasie żadnej środków finansowych z Unii Europejskiej. Gruzińskie Marzenie jest oskarżane przez przeciwników o prowadzenie prorosyjskiej polityki, która zbliża Tbilisi do Moskwy, a oddala je od wejścia do UE. Tymczasem cel, jakim jest akcesja do Unii Europejskiej, znajduje się w gruzińskiej konstytucji, a wejście kraju do Unii popiera 80 proc. mieszkańców.



Decyzja rządu ws. zawieszenia negocjacji akcesyjnych z UE ma związek z stawianymi przez Brukselę zarzutami dotyczącymi przebiegu niedawnych wyborów parlamentarnych, które – według oficjalnych wyników – wygrało Gruzińskie Marzenie. Jednak tuż po wyborach jeden z sondaży exit poll dawał zwycięstwo proeuropejskiej opozycji, która teraz oskarża władze o sfałszowanie wyborów i nie uznaje ich wyników.



Antyrządowe protesty w Gruzji Foto: PAP

MSW Gruzji: 113 policjantów rannych w starciach z demonstrantami

Gruzińskie MSW podało w nocy z 1 na 2 grudnia, że w dotychczasowych starciach policjantów z protestującymi w Tbilisi, rannych zostało 113 policjantów. Czterech policjantów ma nadal przebywać w szpitalu.