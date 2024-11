Jak wygrana Donalda Trumpa wpłynie na kampanię prezydencką w Polsce? Aleksander Kwaśniewski wskazał cztery aspekty

Kwaśniewski odniósł się także do europejskiej odpowiedzialności w kontekście zmniejszającej się roli USA jako gwaranta bezpieczeństwa. – Tusk użył określenia, z którym się w pełni zgadzam, że nie można już liczyć na amerykański outsourcing – powiedział były prezydent, podkreślając potrzebę budowy silniejszej europejskiej polityki obronnej. Ostrzegł przy tym, że zmniejszenie amerykańskiego zainteresowania Europą to trend, który rozpoczął się już za czasów Baracka Obamy i będzie się nasilał w miarę zmiany struktury społecznej w USA.

Aleksander Kwaśniewski: Donald Trump prezentuje konserwatyzm teoretyczny

Odnosząc się do polityki wewnętrznej USA, Kwaśniewski zauważył, że Trump skutecznie trafia do przeciętnego Amerykanina. – On mówi językiem Ameryki, która chodzi na futbol amerykański, je w fast foodach i korzysta głównie z informacji przekazywanych przez social media – tłumaczył, wskazując na uproszczony, bezpośredni styl Trumpa, jako klucz do jego sukcesu.

Komentując wpływ wygranej Trumpa na polską politykę, Kwaśniewski stwierdził, że prawica w Polsce „psychologicznie odzyskała wiarę”. – Można wygrać, odwołując się do najbardziej konserwatywnych wartości, nie przestrzegając ich zresztą. To jest taki konserwatyzm teoretyczny, bo nie praktykowany – powiedział, dodając, że prawica w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce z pewnością skorzysta z „trumpowskich” metod. – Amerykanie przyjdą im z dużą pomocą koncepcyjną – stwierdził.



– Trzecia rzecz – pojawi się bardzo mocny argument, że tylko prezydent PiS-u może dogadać się z Trumpem, a Trump i Ameryka są podstawowym gwarantem naszego bezpieczeństwa. No i czwarta rzecz, bardzo wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce pod rządami koalicji Tuska w pierwszych miesiącach przyszłego roku, bo kandydat czy to będzie Sikorski, czy Trzaskowski, czy Hołownia, reprezentuje dzisiaj większość parlamentarną – kontynuował były prezydent. – Sukcesy rządu na pewno byłyby jakimś wsparciem, chociaż nieprzesądzającym w wyborach prezydenckich, ale porażki rządu, czy kłopoty, jak na przykład rosnąca inflacja, mogą być bardzo wykorzystywane przeciwko temu kandydatowi. Więc, tak, efekt Trumpa będzie w tej kampanii obecny – podsumował Aleksander Kwaśniewski.