Szefem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej zostanie Robert F. Kennedy Jr., były niezależny kandydat na prezydenta, który wycofał się z udziału w wyborach w trakcie kampanii wyborczej i poparł Donalda Trumpa. Nominację Kennedy'ego Juniora na to stanowisko Trump zapowiedział już w czasie wieczoru wyborczego.



Robert Kennedy Jr. stanie na czele Departamentu dysponującego gigantycznym budżetem

We wpisie w serwisie X Kennedy zapowiedział, że będzie walczył z korupcją i zadba o to, aby Amerykanie dysponowali wszystkimi niezbędnymi informacjami przed podejmowaniem decyzji związanych z ochroną zdrowia. Kennedy zapowiada też walkę z „epidemią chorób przewlekłych” oraz zablokowanie „drzwi obrotowych między przemysłem a rządem”. Jak pisze Amerykanie mają być znów „najzdrowszym narodem na Ziemi”.



W przeszłości Kennedy wielokrotnie wypowiadał się w sprawie konieczności walki z „chorobami przewlekłymi”, wśród których wskazuje otyłość, cukrzycę i autyzm.



„Zdrowie i bezpieczeństwo Amerykanów to najważniejsze zadanie każdej administracji, a Departament Zdrowia i Opieki Społecznej odgrywa dużą rolę w zapewnieniu, że każdy będzie chroniony przed szkodliwymi związkami chemicznymi, zanieczyszczeniami, pestycydami, produktami farmaceutycznymi i dodatkami do żywności, które przyczyniły się do przytłaczającego kryzysu zdrowia w tym kraju” - napisał Donald Trump w czwartkowym wpisie w mediach społecznościowych.