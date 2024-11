Hołownia 13 listopada, w czasie spotkania z wyborcami w Jędrzejowie, ogłosił decyzję o starcie w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Jak zadeklarował będzie kandydatem „niezależnym”.



Dla Hołowni będzie to drugi start w wyborach prezydenckich. W 2020 roku w I turze wyborów zajął trzecie miejsce, uzyskując 13,87 proc. głosów. Hołownia wystartował w tamtych wyborach jako bezpartyjny, Polska 2050 powstała na bazie poparcia, jakie Hołownia uzyskał w tych wyborach.



Szymon Hołownia będzie kandydatem „niezależnym”. Poseł Polski 2050: Inni będą musieli odbierać telefony od szefów partii

- Polska potrzebuje prezydenta niezależnego – mówił w rozmowie z RMF FM Suchoń w kontekście kandydatury Hołowni. Jednocześnie poseł Polski 2050 przekonywał, że Hołownia będzie kandydatem Trzeciej Drogi. - Umawialiśmy się w tej sprawie (z PSL - red.), nic się nie zmieniło, na pewno będzie kandydatem Trzeciej Drogi - podkreślił.



Na pytanie co oznacza w takim razie niezależność Hołowni Suchoń odparł, że „obywatele będą szefem” lidera Polski 2050. - Głęboko w to wierzę, że wygra te wybory, bo takiego prezydenta potrzebuje Polska - dodał. - Szymon Hołownia walczy o II turę. Zrobimy wszystko, mówię to w imieniu Polski 2050, by to marszałkowi ułatwić - zapewniał.