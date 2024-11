Michał Szczerba o prawyborach w KO: Głosuję na Rafała Trzaskowskiego

Michał Szczerba w rozmowie z Radiem Plus przekonywał, że Rafał Trzaskowski miałby szansę na zwycięstwo w wyborach prezydenckich już w 2020 roku, gdyby kampania była uczciwa. – Wygrałby, gdyby ta kampania wówczas była uczciwa, wszystko, co robił PiS, było nieuczciwe i złodziejskie – mówił. Podkreślił, że nierówność w dostępie do mediów publicznych, w tym do TVP, miała kluczowe znaczenie w tamtych wyborach. – Być może, gdyby były uczciwe wybory, gdyby był równy dostęp do mediów publicznych, to Rafał Trzaskowski już wówczas by wygrał – stwierdził eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.



Reklama

Według polityka PO, Trzaskowski odgrywał ważną rolę w zjednoczeniu opozycji, dając nadzieję na zmiany. – Wtedy Rafał Trzaskowski dał nam wszystkim nadzieję, zintegrował nas wszystkich i było, można powiedzieć, o włos – mówił Szczerba. Teraz, jego zdaniem, Trzaskowski jest gotowy, by pełnić funkcję prezydenta. – Dzisiaj Rafał Trzaskowski jest absolutnie przygotowany do tego, żeby być doskonałym prezydentem, z doświadczeniem samorządowym, z doświadczeniem międzynarodowym, z doświadczeniem ministerialnym – mówił.



Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta

Szczerba wyraził nadzieję, że Trzaskowski będzie prezydentem, który przywróci powagę stanowisku głowy państwa. – Znany, szanowany człowiek, który, mam nadzieję, będzie mężem stanu i przywróci powagę urzędowi prezydenckiemu – podsumował.

Czytaj więcej Polityka Sondaż prezydencki: Rafał Trzaskowski wygrywa w I turze. Radosław Sikorski też W najnowszym sondażu prezydenckim United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdzono, jak w I turze poradziliby sobie Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski jako potencjalni kandydaci KO.

Nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP mamy poznać 7 grudnia na Śląsku.