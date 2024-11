Co kupił poseł do biura? Kontrola co roku

Pierwszy rok rozliczeniowy kończy się 31 grudnia. Kontrola wydatków rozpocznie się więc w styczniu. Poddane jej zostaną wszystkie wydatki budzące wątpliwości. Ale co to oznacza?

– Z mojego doświadczenia poselskiego wynika, że kontrole wydatków na biura zawsze odbywały się w trakcie kadencji. Sama składałam wyjaśnienia na bieżąco. Uważam jednak, że warto merytorycznie, kompleksowo podejść do sprawy, pewne archaiczne rzeczy wyrzucić, a wszystkich posłów przeszkolić z tego, co mogą kupić, a czego nie – przyznaje w rozmowie z „Rz” Krystyna Skowrońska, posłanka KO od pięciu kadencji. I wylicza, że np. poseł może za publiczne pieniądze kupić niezliczoną ilość kwiatów, pucharów sportowych, ale gdyby chciał nagrodzonemu podarować piłkę, to tego już nie może zrobić.

Ile dostają posłowie na prowadzenie biur

Corocznie poseł otrzymuje na prowadzenie biura ćwierć miliona złotych – 22 200 zł miesięcznie.

Bartosz Romowicz, poseł Polski 2050 z Podkarpacia, apeluje o dwie zmiany. – Wyodrębniłbym z ryczałtu koszty zatrudniania pracowników – mówi Romowicz. On sam na jedno biuro i aż cztery filie. – Gdyby mnie było stać, utworzyłbym jeszcze dwie dodatkowe, by być bliżej ludzi – tłumaczy. Skrupulatnie spisuje liczbę przejechanych kilometrów, by nie być posądzonym o nadużycia. – Mieszkam w Ustrzykach Dolnych i sporo jeżdżę – dodaje.

– Każda kontrola ma sens. Uważam, że pewne zasady należy uszczegółowić, by nie było nadużyć. To są przecież publiczne środki. Wydatki na prowadzenie biura powinny na pewno dotyczyć rzeczywistych potrzeb. Czy iPhone Silver do tego można zaliczyć? Moim zdaniem nie. I choć trudno odrzucić fakturę za jego zakup, uważam, że to wydatek niemoralny – mówi nam z kolei poseł PiS Piotr Kaleta.