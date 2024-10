Nie tylko posłowie Arkadiusz Myrcha i Kinga Gajewska. Lista dziwnych wydatków poselskich

Również Kamil Bortniczuk (był ministrem sportu w czasach rządu Mateusza Morawieckiego) wydatkował na ten cel astronomiczną kwotę 122 tys. zł. Podobnie jak ówczesny premier Mateusz Morawiecki (106 tys. zł na „korespondencję i ogłoszenia”) czy Marlena Maląg, minister rodziny i pracy – 158 tys. zł.

Od wynajmu auta, przez gramofon, aż po ekspertyzy

Co jeszcze znaleźliśmy w wydatkach posłów? Aleksandra Gajewska (KO) m.in. kupiła za 8 tys. zł iPhone’a Silver, Klaudia Jachira (partia Zieloni) – gramofon (250 zł), Piotr Adamowicz (KO) wydał 7,5 tys. zł na taksówki, a Iwona Arendt (PiS) – 16,5 tys. zł na wynajem samochodu. Nietypową usługę – pośrednictwa w nawiązaniu umowy najmu za 1700 zł – wpisał poseł Konfederacji z Zielonej Góry Krystian Kamiński. Inny poseł tej partii Dobromir Sośnierz wykazał nawet wydatek 3 zł na parking. Z kolei Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w poprzednich dwóch kadencjach, sfinansował z pieniędzy na biuro poselskie 41 tys. zł na obsługę mediów społecznościowych.

Wielu posłów korzystało również z usługi videoParlament (prywatny serwis należący do Janusza Jaskółki, który promuje swój portal jako „wystąpienia polityków bez cięć”), płacąc ok. 2 tys. zł miesięcznie. Z usługi tej korzystał m.in. Marcin Kierwiński (KO).

Sporo parlamentarzystów wykazało wysokie koszty zatrudniania pracowników. Jak Jarosław Kaczyński, prezes PiS, który na ich wynagrodzenia wydał ponad 126 tys. zł, podobnie Paweł Kukiz (128 tys. zł), Mateusz Morawiecki (135 tys. zł) czy Bartłomiej Sienkiewicz (140,8 tys. zł). Rekordzistą w tych wydatkach był Zbigniew Ziobro – umowy o pracę swoich pracowników kosztowały rocznie 163 tys. zł. Sporo, bo 68 tys. zł wydał na ekspertyzy Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Mariusz Błaszczak oddał prawie połowę ryczałtu

Niewydatkowany ryczał z danego roku poseł musi zwrócić do Sejmu. O dziwo posłowie potrafią wydać go co do grosza (udało się to posłance KO Kindze Gajewskiej – dostała i wydała równe 227 442,01 zł), albo zwracają niewielką sumę, np. Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, nie zdołał wydać zaledwie 4 gr i zwrócił je do Sejmu. Największą kwotę – 150 tys. zł – zwrócił jako niewykorzystaną Mariusz Błaszczak, poseł PiS i ówczesny minister obrony, a także Jarosław Kaczyński – 57 tys. zł.