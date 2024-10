Sejmowe małżeństwo i pytania o wydatki. Co wiadomo w sprawie Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy

W rozmowie z dziennikarzami Myrcha mówił, że budowany w Błoniu dom jest na wykończeniu, ale prace wciąż są prowadzone. - Trwają prace wykończeniowe, jeszcze trochę ich tam zostało. Nie jest na tyle przygotowany, by dzieci mogły tam bezpiecznie mieszkać na co dzień, więc staramy się go oczywiście zrobić. Robimy to już od dobrych kilku lat, więc te prace po prostu trwają i staramy się, by były przeprowadzone jak najszybciej – mówił wiceminister sprawiedliwości.

- On się nie nadaje do stałego zamieszkiwania, głównie z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. (…) Zakończenie procedury odbywa się przez zgłoszenie do właściwego urzędu, a procedura nie jest zakończona, bo jeszcze trwają prace. Są często jeszcze kute ściany, bo wychodzą jakieś wady, poprawki. Nie jest wyposażony też w pomieszczenia takiego pierwszego, najpotrzebniejszego użycia, więc dopóki to nie będzie nie możemy tam zamieszkać, choć budujemy dom naszych marzeń i chcemy go skończyć jak najszybciej - dodał.

Politycy KO komentują dopłaty do mieszkania Myrchy i Gajewskiej

W pierwszych dniach, gdy oburzenie w Internecie nie malało, do sprawy zaczęli odnosić się partyjni koledzy Myrchy i Gajewskiej. Państwo Myrchowie mają troje dzieci. Pan Myrcha jest wiceministrem, więc codziennie od rana do wieczora jest w pracy. Pani Kinga jest posłanką bardzo, bardzo aktywną. (…) Myślę, że to powinno być uregulowane na poziomie Kancelarii Sejmu. Być może te przepisy mają jakieś luki i być może trzeba je zlikwidować, natomiast no poseł Myrcha ma prawo do dopłaty na mieszkanie, posłanka Gajewska ma prawo do dopłaty na mieszkanie – mówiła w rozmowie z Radiem Zet minister zdrowia Izabela Leszczyna.

„Jeżeli ktoś nie łamie prawa, wykonuje rzetelnie swoje obowiązki i jest atakowany za to, że chce mieszkać z całą rodziną, to jest to zwyczajnie nie fair. Takie bezzasadne ataki doprowadzą w rezultacie to tego, że jedynymi posłami będą ci którzy mieszkają z kotem. Oni nie muszą dbać o miejsce w przedszkolu” - ocenił poseł Roman Giertych.

- Znam Arkadiusza Myrchę i Kingę Gajewską - to są bardzo uczciwi ludzie. Jeśli popełnili jakieś błędy komunikacyjne, to wydaje mi się, że tutaj nie przykładamy równych miar do różnych kwestii, które się dzieją - mówił w radiowej Jedynce wiceszef PO, szef MSWiA Tomasz Siemoniak.