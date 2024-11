Wielka Brytania: Królowa Kamila chwilowo wycofała się ze zobowiązań. Jaki jest powód?

Do choroby królowej Kamili odniósł się w mediach społecznościowych brytyjski premier Keir Starmer. „W imieniu całego kraju życzę Jej Królewskiej Mości szybkiego powrotu do zdrowia” – zaznaczył we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Król Karol III ma nowotwór

Od kiedy król Karol III – z powodu zdiagnozowania nowotworu – wycofał się z udziału w publicznych wystąpieniach, Kamila reprezentowała go już podczas wielu okazji. Gościła ona między innymi pierwszą damę Ukrainy Ołenę Zełenską czy przewodziła członkom rodziny królewskiej w nabożeństwie upamiętniającym króla Konstantyna z Grecji.

Kto reprezentuje rodzinę królewską podczas nieobecności Kamili? Zwykle są to książę William, księżniczka Anna oraz książę i księżna Edynburga Edward i Zofia. W niektórych przypadkach są to jednak także inni członkowie rodziny królewskiej.