Tomasz Siemoniak: Antoni Macierewicz jest groźny nie tylko dla bezpieczeństwa narodowego

Były prezydent Donald Trump złożył w czwartek pozew przeciwko CBS Broadcasting Inc. i CBS Interactive Inc., domagając się 10 mld dolarów odszkodowania za wywiad, który program „60 Minutes” przeprowadził z wiceprezydent Kamalą Harris. Pozew został określony przez prawników zajmujących się pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych jako „bezzasadny i niebezpieczny”.