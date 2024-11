Adrian Zandberg: Ludzie poszli do wyborów po zmianę. To się nie dzieje

Zdaniem Zandberg „dziś rząd tym najbogatszym, najbardziej wpływowym przychyla nieba, a usługi publiczne leżą”. – Tusk kopiuje błędy ekipy Morawieckiego, naprawy państwa, którą obiecaliśmy w kampanii wyborczej Polakom, nie ma – zwrócił uwagę. – Ludzie poszli do wyborów po zmianę. Ta zmiana to miało być państwo, które działa, sprawiedliwe państwo. To się nie dzieje – wskazał.



Adrian Zandberg: Nie chcę być malowanym ministrem czy wicepremierem

Poseł zadeklarował jednocześnie, że zaczął działać w polityce „dla konkretnych spraw”. – Naprawa ochrony zdrowia, mieszkań, rynku pracy – wyliczał. – Jeśli będę mógł te cele realizować w rządzie, bardzo chętnie zrobię to w rządzie. Wie o tym premier Tusk, wiedzą pozostałe partie koalicji. Jestem gotowy wejść do rządu w każdej chwili, o ile będzie na te zmiany zgoda – zadeklarował, zaznaczając, że skoro tej zgody nie ma, to znajduje się w opozycji.

– Ja po prostu nie chcę być malowanym ministrem czy wicepremierem. Wizytówka, gabinet, limuzyna z kierowcą, ale bez budżetu, bez realnych narzędzi działania, udawanie, że jest fajnie, chociaż jest źle – to zupełnie nie moja bajka – zapewnił Adrian Zandberg.