Hołownia pytany o propozycję Kosiniaka-Kamysza: Wydawało mi się, że jesteśmy dogadani, ale mam wątpliwości

Hołownia, pytany o wypowiedź z soboty, odpowiedział: - Do niedawna wydawało mi się, że (kandydat na prezydenta) jest w miarę dogadany i że jesteśmy umówieni. Po ostatnim weekendzie mam pewne wątpliwości. Bardzo chętnie dowiem się od moich kolegów z PSL, co się stało. Może było to zwykłe zapędzenie się retoryczne. A może chcą poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Musimy się tego bezpośrednio dowiedzieć - dodał.

Pytany o termin tego spotkania i to, czy oznacza to tarcia w Trzeciej Drodze, Hoownia uspokajał, że „jesteśmy przyjaciółmi, natomiast mamy też ustalony kalendarz spotkań i wizyt”. - W ciągu najbliższych dni na pewno znajdziemy okazję, żeby to sobie wyjaśnić. Przyznam, że nie wszystko z tego, co wydarzyło się w ostatni weekend rozumiem. To nic nie zmienia w moich działaniach i w moim podejściu do całej sprawy – zapewnił.

Koniec Trzeciej Drogi? „Jesteśmy umówieni na konkretny pakiet”

Pytany o „koniec Trzeciej Drogi” Hołownia odpowiedział: - Jesteśmy umówieni na bardzo konkretny pakiet, między innymi na cztery wybory, które mamy przejść razem jako Trzecia Droga. To będą czwarte, ostatnie. A później mieliśmy usiąść i przeprowadzić ewaluację. Dokładnie tak sobie ten proces w tym momencie wyobrażamy – stwierdził.

Zwrócił się też do dziennikarzy, mówiąc, że „poza udręczaniem was w Sejmie, także czytam to, co piszecie i publikujecie”. Ironizował, że jest „w procesie początku końca od jakichś pięciu lat”. - Jestem chyba najdłużej kończącym się politykiem w Polsce – dodał Szymon Hołownia.