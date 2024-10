Anna Maria Żukowska: Lewica skuteczna w realizacji swoich postulatów. Koalicjanci nam zazdroszczą

Czyli to działa tak, że ktoś musi się zgłosić?

W mojej partii – tak, ktoś musi się zgłosić. Natomiast w przypadku partii Razem musimy najpierw ustalić, czy idziemy dalej wspólnie, ramię w ramię, czy tylko częściowo, czy też całkowicie się rozstajemy.

Rozumiem, a co z innymi kandydaturami? Czy jest jakieś założenie, że musi to być kobieta?

Nie, absolutnie. Zgodnie ze statutem każdy członek partii ma prawo zgłosić swoją kandydaturę w wyborach powszechnych, pod warunkiem że spełnia wymagania, np. regularnie opłaca składki. Możemy się spodziewać różnych zgłoszeń i nie jest tak, że kandydatką musi być kobieta. To prawda, że na ostatniej Radzie Krajowej dominowała opinia, że powinna to być kobieta, a podobne głosy pojawiają się też w dyskusjach publicznych, w internecie czy na spotkaniach z wyborcami. Wielu uważa, że lewica powinna promować kobiecą kandydaturę, zwłaszcza patrząc na to, co dzieje się choćby w Stanach Zjednoczonych. Jest nadzieja, że to właśnie kobieta może mieć potencjał i siłę, by poprowadzić kampanię do dobrego wyniku.

A jeśli kandydatem byłaby osoba z rządu, która się zgłosi i zostanie zaakceptowana, to czy musi zrezygnować z funkcji ministra lub ministry?

W przypadku naszej partii nie ma takiego wymogu, bo to oznaczałoby, że również prezydent Trzaskowski musiałby zrezygnować ze swojej funkcji, podobnie jak marszałek Hołownia, który – o ile dobrze rozumiem – może chcieć kandydować. Dla mnie jest oczywiste, że osoba będąca członkiem rządu musi wziąć urlop bezpłatny, tak jak miało to miejsce podczas ostatniej kampanii do Parlamentu Europejskiego. Wtedy kandydaci również korzystali z urlopu bezpłatnego, co wydaje się oczywiste w takich sytuacjach.

Na poziomie ministrów jednak dymisje takich osób, jak Kierwiński, Budka czy Sienkiewicz, miały miejsce przed rozpoczęciem kampanii, więc premier Tusk może uznać, że ktoś kandydujący musi zrezygnować. Czasami słychać takie głosy w kręgach rządowych, że jeśli ktoś decyduje się na kandydowanie, to powinien ustąpić z funkcji. Niewykluczone, że premier Tusk w pewnym momencie podejmie taką decyzję.

Trzeba by zapytać o to pana premiera Donalda Tuska, ale jak dotąd nigdy nie wyrażał on takiego stanowiska.