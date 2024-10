Kto będzie mógł wystartować w prawyborach w PiS? Marcin Przydacz: Nie każdy. Mógłby się zgłosić Marcin Mastalerek

Pytany, czy komentarze Mastalerka może mu pomóc, czy zaszkodzić, Przydacz ocenił, że „znając jego (Mastalerka - red.) dzisiejszą pozycję i zdolności oddziaływania na rzeczywistość w szeroko pojętym obozie centroprawicowym, nie sądzę, aby one były przesadnie szkodliwe”. – Nikt specjalnie ani nie liczy się, ani specjalnie w ogóle nie rozmawia i nie słucha tego, co mówi minister Mastalerek, bo on przyjął rolę już komentatora takiego, powiedziałbym, śmieszno-ciekawego, a niekoniecznie poważnego – zauważył.



Marcin Przydacz o prawyborach w PiS: Są plusy dodatnie i plusy ujemne

Marcin Przydacz przekazał w rozmowie, że w PiS nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja o przeprowadzeniu prawyborów prezydenckich. – Była taka koncepcja rzeczywiście rozpatrywana na kierownictwie politycznym. Ma ona swoje, jak wszystko, plusy i minusy, plusy dodatnie, plusy ujemne. Myślę, że ta decyzja zapadnie w perspektywie następnych kilku dni. Raczej nie spodziewałbym się, że jeśli zapadnie, to te prawybory będą prowadzone jeszcze wspólnie z wyborami regionalnymi, bo tego czasu już jest bardzo mało – wyjaśniał.

Dopytywany o własną opinię poseł PiS odparł, że decyzję ws. prawyborów „podejmie kierownictwo”. – Myślę, że jest duża szansa, że się odbędą. Natomiast ja widzę dużo minusów takiej rywalizacji. Plusem jest to oczywiście, że ogniskuje uwagę, że będą kandydaci dyskutować o przyszłości Polski. Minusem jest to, że decyzja członków naszego ugrupowania – których oczywiście bardzo szanuję – może być nieco inna, niż oczekiwania 50 proc. +1 Polaków, którzy to finalnie muszą zdecydować o wyborze prezydenta – zwrócił uwagę. Zaznaczył, że gdyby otrzymał propozycję uczestnictwa w prawyborach, potraktowałby to jako „ogromny honor”. Na uwagę prowadzącego rozmowę dziennikarza, że w prawyborach wystartować mógłby „chyba każdy”, Marcin Przydacz odpowiedział, że „tak nie jest”, ponieważ „w takim wypadku mogłoby się na przykład, nie wiem, pan minister Mastalerek zgłosić”.