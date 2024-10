Julia Nawalna mówi, że chce rządzić Rosją

Odpowie za śmierć i zamordowanie mojego męża Julia Nawalna o Władimirze Putinie

Wdowa po Nawalnym dodaje, że gdy to się stanie, wówczas wróci do Rosji.



Nawalna mówi też, że przez ostatnie dwa lata życia jej męża, gdy przebywał w kolonii karnej, nie mogła z nim rozmawiać. Dodaje, że Aleksiej był torturowany, głodzony i trzymany w „strasznych warunkach”.



Julia Nawalna o Władimirze Putinie: Chcę, by siedział w rosyjskim więzieniu

Wdowa po opozycjoniście uważa, że reakcja społeczności międzynarodowej na śmierć Nawalnego była „żartem” i zaapelowała, by Zachód „bał się trochę mniej” Putina. Dodaje, że chciałaby zobaczyć Putina w więzieniu. - Nie chcę, by był w więzieniu, gdzieś za granicą, w ładnym więzieniu z komputerem, dobrym jedzeniem... Chcę, by był w rosyjskim więzieniu. I nie chodzi tylko o to – chcę, by był trzymany w warunkach, w jakich przebywał Aleksiej. To dla mnie bardzo ważne – podkreśla.



Zdaniem Nawalnej Putin zlecił zabójstwo Nawalnego. - Odpowie za śmierć i zamordowanie mojego męża – zapowiada.