Anna Maria Żukowska mówi, że Lewica broniła konstytucji przed Donaldem Tuskiem

Paulina Matysiak usunięta z komisji W głosowaniu, w którym nie wzięła udziału prawie połowa posłów, posłanka partii Razem Paulina Matysiak została odwołana z komisji infrastruktury. Politycy Lewicy zarzucają jej współpracę z posłem PiS na rzecz wspierania kluczowych dla Polski inwestycji.

Anna Maria Żukowska: Partia Razem nie jest w rządzie

Czy jeśli posłowie Razem zostaliby w klubie, ale zagłosowali przeciw przyjęciu ustawy budżetowej, to zostaliby wyrzuceni z klubu? - Nie ma takiej możliwości, żeby być w opozycji i w koalicji, w jeszcze większym rozkroku - odpowiedziała Żukowska. Dodała, że to test i że ustawa budżetowa to najważniejsza ustawa w roku. - Jeżeli nie zostanie przyjęta, to są rozpisywane nowe wybory, więc nie wyobrażam sobie po prostu, że można być przeciwko budżetowi będąc w klubie koalicyjnym - mówiła.

Politycy Razem zwracają uwagę, że rząd Donalda Tuska i większość sejmowa nie realizuje postulatów lewicy. Czy w budżecie na 2025 rok będzie 20-25 mld zł na budowę 300 tys. mieszkań na wynajem? - została zapytana Żukowska. - Znajdzie się 3,5 mld - odparła. - Partia Razem nie jest w rządzie, jej propozycje są bardzo fajnymi, ja się z nimi zgadzam, tylko że one nie mają szansy na realizację - dodała.

Kaczyński proponuje Tuskowi test. Prezes PiS pokazał publicznie jedną kartkę Donald Tusk przygotowuje Polskę do multikulti - ocenił Jarosław Kaczyński, odnosząc się do nowej strategii migracyjnej rządu KO-PSL-Polska2050-Nowa Lewica. Lider Prawa i Sprawiedliwości zaproponował premierowi test "prawdziwych intencji" w sprawie migrantów.

Sprawa azylu dla migrantów. Spór w koalicji rządzącej

W sobotę premier Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, na konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział nową strategię migracyjną rządu, której elementem miało być "czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu". - I będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - deklarował. We wtorek strategia na lata 2025-2030 o nazwie "Odzyskać kontrolę. Przywrócić bezpieczeństwo" - przy votum separatum ministrów z Lewicy - została przyjęta na posiedzeniu rządu.

W rozmowie z RMF FM Anna Maria Żukowska nie zgodziła się, by spór na ten temat nazwać "inbą". - Nie nazwałabym obrony konstytucji "inbą" - powiedziała. - Broniła pani konstytucji przed premierem? - dociekał prowadzący. - No tak - odparła posłanka. Dodała, że Tusk "jeszcze niczego nie złamał". - Natomiast zapowiedzi, które tak brzmiały, a zmienione zostały od soboty, bo już pan premier powiedział w swoim wystąpieniu po orędziu pana prezydenta, że nikt nie mówi o zawieszeniu prawa do azylu - tak powiedział, nawet KPRM zrobiło grafikę z tym cytatem - no to jednak uległa narracja zmianie - mówiła Żukowska.