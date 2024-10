Najnowszy raport o ubóstwie Polaków. Jest najgorzej od 2015 roku

Czytaj więcej Społeczeństwo Raport: Ubóstwo w Polsce wzrośnie do poziomu z 2015 r. 17 października, w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska opublikował raport „Poverty Watch 2022” dotyczący poziomu biedy w Polsce.

Według raportu skrajne ubóstwo wśród dzieci wzrosło z 5,7 proc. do 7,6 proc., co oznacza, że w zatrważającej biedzie żyje już ponad pół miliona dzieci. Wśród seniorów doszło do wzrostu z 3,9 proc. do 5,7 proc. - w liczbach bezwzględnych to 430 tys. osób.