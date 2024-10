Marcin Ociepa: Rząd Donalda Tuska to rząd rozczarowania

Gościem porannego programu Michała Kolanki był Marcin Ociepa, poseł klubu PiS i lider Stowarzyszenia OdNowa. Podczas rozmowy polityk poproszony został o podsumowanie roku, jaki minął od wyborów parlamentarnych, wygranych przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Został także zapytany o to, czy podobało mu się cokolwiek, co zrobił obecny rząd.

- Ze smutkiem muszę powiedzieć, że nie znajduję takiej rzeczy. Na początku tych rządów starałem się doszukiwać dobrych intencji, między innymi w nominacji Władysława Kosiniaka-Kamysza do MON-u. Myślałem, że to jest jednak ten najbardziej propaństwowy polityk z koalicji 13 grudnia. Ale dziś widzę, że nie zaangażował się w MON. W obronności nie mamy przełomu, mamy jedynie kontynuację. Pojawia się dużo znaków zapytania, jeśli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, bo on nie jest wypełniany. Tu się pali czerwona lampka – ocenił Ociepa.

Marcin Ociepa rok po wyborach parlamentarnych w Polsce: Rozczarowanie, nie ma nowej jakości

- W pozostałych obszarach jest jedno wielkie rozczarowanie. Jeśli spojrzeć na nową jakość, jakiej oczekiwali wyborcy, jeśli chodzi o politykę kadrową w Spółkach Skarbu Państwa czy gospodarce, to tego nie ma – powiedział Marcin Ociepa. - Pomijam afery, ale nie ma nowej jakości. Mamy tąpnięcie w wartości Spółek Skarbu Państwa. Służba zdrowia – nic, mamy problemy z finansowaniem podstawowych zabiegów zdrowotnych. Obronność – nie mamy żadnych postępów tylko zawieszenie kontraktów zbrojeniowych. W żadnym z tych obszarów nie mamy jakiegokolwiek postępu – wymieniał poseł.