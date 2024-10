Donald Tusk tłumacząc swoją propozycję powołał się na przykład Finlandii, która – jak napisał w serwisie X – wprowadziła takie przepisy w maju. Jednak zdaniem prof. Łętowskiej to, co zaproponował Tusk, „to nie jest to, co zrobiła Finlandia”. - Finlandia zrobiła zupełnie co innego - dodała. - Premier odwołuje się do Finlandii niedokładnie, w sposób niesłychanie charakterystyczny dla polityka - zauważyła prof. Łętowska.



- W Finlandii uchwalono ustawę z zakresu ustawodawstwa nadzwyczajnego, coś w rodzaju specustawy odnoszącej się do stanu wyjątkowego. Poza tym to jest ustawa, która jest ograniczona czasowo, wprowadza możliwość powstrzymania się z przyjmowaniem wniosków azylowych na pewnym terytorium. To jest coś zupełnie nieporównywalnego do tego, o czym się mówi u nas w tej chwili – podkreśliła.



Prof. Ewa Łętowska: Nie zawiesimy prawa do azylu nawet uchwalając ustawę

- Przyjęto, że to co premier zaproponował to zawieszenie praw człowieka i konwencji praw międzynarodowych, które nas wiążą - dodała. Prof. Łętowska zastrzegła, że jej zdaniem słowa Donalda Tuska to „gest propagandowy”.



- W tej postaci na pewno nie możemy tego wprowadzić. Ani uchwalając jakąkolwiek ustawę, ani zwalniając się jednostronnie z jakichś zobowiązań międzynarodowych Polski – podsumowała.