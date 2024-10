Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Rz": Rozliczymy nadużycia, zaczniemy od Donalda Tuska

Datą graniczną w Polsce, oddzielającą demokrację od „demokracji walczącej”, jest 20 grudnia 2023 r. Wtedy minister Sienkiewicz, działając na polecenie Tuska, nielegalnie przejął władzę nad mediami publicznymi. Wyłączył nawet sygnał TVP, co zdarzyło się tylko w stanie wojennym i stało się symbolem tej władzy. Te działania w stu procentach miały charakter kryminalny. Przejęcie mediów odbyło się na drodze przestępstwa z jawnym i nieukrywanym pogwałceniem obowiązującej ustawy. I to był punkt krytyczny. Donald Tusk przekroczył Rubikon. Jak zauważył Jan Rokita, od 1989 roku żaden rząd nie pozwolił sobie na tak ostentacyjne łamanie prawa. Ustawy zawsze były bezpiecznikami zakreślającymi granice władzy rządzących. A dzisiaj przestały być respektowane i mamy do czynienia, cytując Rokitę, z „nowatorskim konceptem ograniczonego stanu wyjątkowego”.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratora krajowego Dariusza Barskiego pozwoliło szybko zebrać dowody, by postawić zarzut pani notariusz, która pomagała w nielegalnym przejęciu mediów. Nieuchronnym krokiem prokuratorów byłoby postawienie zarzutów Sienkiewiczowi jako ministrowi kultury i Tuskowi jako premierowi. Oni to rozumieli. Przez dziesięć lat pełniłem urząd prokuratora generalnego, więc mogę panu z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, jakie byłyby to zarzuty. Po pierwsze – przekroczenia uprawnień ze szkodą dla interesu prywatnego i publicznego, celem osiągnięcia korzyści osobistych: politycznych i finansowych, poprzez zatrudnianie ludzi na różne stanowiska w TVP. Zgodnie z art. 231 par. 2 Kodeksu karnego grozi za to do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Po drugie – zachowanie Tuska i Sienkiewicza wyczerpywało też znamiona art. 296 kk. Doszło bowiem do wyrządzenia szkody gospodarczej w wielkich rozmiarach w TVP i Polskim Radiu. Choćby przez utratę kontraktów reklamowych oraz drastyczny spadek oglądalności i słuchalności mediów publicznych. Ta szkoda, w dużej mierze nieodwracalna, może być mierzona stratami rzędu setek milionów złotych. Za przestępstwo z art. 296 kk grozi również do dziesięciu lat więzienia. Przyjmując twórczą interpretację przepisów o zorganizowanej grupie przestępczej, zastosowaną przez prokuratorów Adama Bodnara, działania te były realizowane przez zorganizowaną grupę przestępczą funkcjonującą w strukturach władzy publicznej, na czele której stoi Donald Tusk. Tak więc na tej podstawie można powiedzieć, że Tusk to szef zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na szczytach władzy w Polsce.



Tusk, wiedząc, że śledztwo zmierza do takiego finału, niczym szczur dociśnięty do ściany wymusił na Bodnarze kolejne kryminalne działanie – bezprawne, przestępcze odwołanie Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego, bez wymaganej ustawą zgody prezydenta. Wiedział bowiem, że prezydent takiej zgody nie wyrazi. Stąd ta desperacja i przekroczenie kolejnego punktu krytycznego. Kolejne przestępstwo jakim było nielegalne odsunięcie Barskiego. Tak więc biorąc pod uwagę wszystkie te wyżej opisane wydarzenia można powiedzieć, że Tusk to szef zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na szczytach władzy w Polsce.

