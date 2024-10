CNN: Bezprecedensowa propozycja wydawcy książki Melanii Trump. 250 tys. dolarów za wywiad. "Nie skorzystaliśmy"

Umowę miałby podpisać również każdy pracownik CNN, który miałby pracować nad wywiadem. Każde złamanie umowy skutkowałoby naliczeniem „odszkodowania ryczałtowego” w wysokości 100 tys. dolarów.

Jak zaznacza CNN, w piśmie wyraźnie zaznaczono, że płatność będzie dotyczyła wywiadu z firmą medialną - CNN – „a także licencjonowania zdjęć i fragmentów książki”. Nawet jeśli umowa została wysłana w wyniku „wewnętrznego nieporozumienia”, jest to, jak twierdzi CNN – „niezwykłe żądanie wydawcy tak znanej osoby”.

„Bezprecedensowa” propozycja. Fox News, ABC, NBC, CBS: Nie płaciliśmy

- To jest (propozycja) zupełnie bezprecedensowa. Żadna była pierwsza dama tego nie zrobiła – powiedziała Kate Anderson Brower, autorka książki „First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies” („Pierwsze Damy: łaska i siła współczesnych pierwszych dam Ameryki”).

Anita McBride, dyrektorka inicjatywy The Legacies of America's First Ladies Initiative i była asystentka w Białym Domu za prezydentury George'a W. Busha powiedziała w rozmowie z CNN, że ​​chociaż pierwsze damy otrzymywały pokaźne wynagrodzenia za pisanie książek, propozycja wynagrodzenia za wywiad jest rzadkością. - Stałą praktyką pani Trump jest podejmowanie decyzji, które są dla niej korzystne, i nieobciążanie się żadnymi przeszłymi praktykami kogokolwiek innego – stwierdziła. Dodała, że to właśnie jest przesłanie książki Melanii Trump: „dokonuję własnych wyborów i nie ograniczam się decyzjami nikogo innego”.