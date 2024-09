Ta część BSW bez doświadczenia politycznego (tych jest większość) oraz z małych ośrodków (też sporo), gdzie AfD niekoniecznie jest postrzegana jak organizacja faszystów, ale obrońców wykluczonych i zapomnianych przez wielkomiejskie elity. Taka współpraca AfD i BSW to wymarzony scenariusz dla Kremla. Na razie liderzy BSW walczą o dostanie się do grona partii normalnych i demokratycznych, czyli do uznania przez elity, których nikt tak sprawnie nie krytykował do tej pory jak Sahra Wagenknecht.

AfD jest najsilniejszą partią na wschodzie

AfD utknęła w kolejce do władzy. Ale gdy patrzeć na wybory w trzech landach, to w sumie wygrała je zdecydowanie. Ma na wschodzie poparcie ponad 30-procentowe. Na dodatek w Turyngii i Brandenburgii uzyskała tzw. mniejszość blokującą, niektóre decyzje, jak wybór sędziów sądów landowych, będą bez niej niemożliwe. Ma też przed sobą przyszłość, wśród młodych wyborców uzyskała jeszcze lepsze wyniki niż we wszystkich grupach wyborców. I bezapelacyjnie panuje na TikToku, skąd młodzi czerpią wiedzę polityczną.

Na jej korzyść będzie też działało podejście rządzących do najważniejszego problemu – imigracji. Przed wyborami na wschodzie i rząd Scholza, i partie mainstreamowe we wschodnich landach zabrały się do walki z nielegalną migracją, do kontroli granic, do odsyłania przybyszów, którzy nie uzyskali prawa pobytu w Niemczech. Ale jeżeli po wyborach zabraknie im determinacji, to sporo wyborców może się zwrócić do tych, którzy determinację wykazują od zawsze i gorliwie. Do AfD, która z „reemigracji” uczyniła swoje najważniejsze hasło.