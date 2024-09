Hołownia o Turcji i polskiej prezydencji

W rozmowie z dziennikarzami marszałek Hołownia mówił też o znaczeniu polskiej prezydencji (zaczyna się w styczniu przyszłego roku) dla Turcji. - Turcy wiążą z nią bardzo duże nadzieje. Chcieliby, by Polska wsparła unijne aspiracje Turcji. Pytanie jest proste: czy świat będzie bezpieczniejszy z Turcją i Ukrainą w UE. Odpowiedź jest bardzo prosta i narzucająca się - powiedział. - Długo rozmawialiśmy też o wojnie na Ukrainie, o perspektywach z nią związanych. Pytałem też o szczegóły tureckiej polityki utrzymywania otwartej ścieżki kontaktu z Rosją. My mamy inne stanowisko. Nie zmienia to jednak bardzo twardego stanowiska naszych ukraińskich partnerów w tym, kto w tej wojnie jest dobry, a kto zły – mówił Hołownia.

Co jest najważniejsze w całej wizycie? - Po pierwsze, wyraźny sygnał podniesienia naszych relacji. One były w pewnej stagnacji. Teraz mam wrażenie, że po tej wizycie one wejdą na wyższy poziom. Po drugie, wykonanie konkretnego kroku w stronę nawiązania realnej współpracy naszych przemysłów obronnych i wzmocnienie potencjału polskiej armii – podsumował marszałek Sejmu.

W piątek Hołownia odwiedzi wraz z delegacją bazę w Incirlik, co będzie ostatnim punktem wizyty.