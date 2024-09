– Są w Brandenburgii tacy, którzy oskarżają Rosję i chcą, by Putin przegrał. Ale większość uważa, że nie chodzi o to, kto jest zły, a kto dobry. Mówią, że trzeba wysłuchać obu stron i znaleźć takie rozwiązanie, aby nie ginęło już więcej żołnierzy, ukraińskich i rosyjskich. Domagają się pokojowych negocjacji – mówi „Rzeczpospolitej” Steffen John, poseł AfD do landtagu w Poczdamie, walczący o reelekcję w powiecie Barnim (graniczącym od północnego-wschodu z Berlinem). Dodając, że ludzie tu boją się wciągania Niemiec w wojnę i zaostrzania sytuacji poprzez warte miliardy euro transfery broni dla Ukraińców.

Komu się nie podoba embargo na rosyjską ropę? Wyborcze znaczenie rafinerii w Schwedt, której większość należała do Rosnieftu

Obie partie krytykują rząd federalny za embargo na rosyjską ropę, które wywołało kłopoty w kluczowym przedsiębiorstwie landu – rafinerii PCK w Schwedt. BSW grozi partiom mainstreamowym, że nie wejdzie z nimi do brandenburskiego rządu – a może się to okazać jedynym sposobem na niedopuszczenie do władzy izolowanej AfD – jeżeli nie zgodzą się wznowić dostaw rosyjskiej ropy.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Koniec Rosnieftu w Niemczech. Berlin przejmie majątek Rosjan Po Gazpromie, teraz Rosnieft traci największy swój rynek eksportowy. Władze Niemiec przejmą rafinerię w Schwedt i inne aktywa rosyjskiego Rosnieftu na terenie RFN. Rosjanie zapowiadają walkę w sądzie.

Alternatywie dla Niemiec nie podoba się, że większościowe udziały w PCK Schwedt, które należały do Rosnieftu, rząd federalny wziął pod zarząd powierniczy i szuka dla nich innego właściciela. – Wywłaszczenie byłoby naginaniem prawa – mówił kilka miesięcy temu reprezentujący Brandenburgię poseł AfD do Bundestagu Steffen Kotré, oskarżając rząd, że naraził PCK Schwedt na egzystencjalne ryzyko tylko dlatego, że Rosnieft to przedsiębiorstwo rosyjskie, a na nim „przecież zawsze można było polegać”.

Kilka dni przed wyborami do brandenburskiego landtagu kanclerz Olaf Scholz wyruszył do Kazachstanu, by tam zabiegać o zwiększenie dostaw kazachskiej ropy dla PCK Schwedt (na razie ten kraj zapewnia około jednej dziesiątej tego, co importowano z Rosji).