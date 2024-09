Kandydatura Bogdana Klicha pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Spraw Zagranicznych

W trakcie dyskusji wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji oraz poseł PiS Jan Dziedziczak pytali senatora Klicha m.in. o jego krytyczne wypowiedzi, wpisy na serwisie X pod adresem Donalda Trumpa. – Państwa obóz polityczny przedstawia Trumpa jako osobę małostkową, kierującą się emocjami. Przy takiej ocenie potencjalnego prezydenta USA wysyłacie na szefa placówki osobę, która słynie z krytyki Trumpa. Czy w przypadku zwycięstwa Trumpa to się opłaca naszemu krajowi – mówił Dziedziczak. – Tak już jest, że parlamentarzyści mogą iść dalej. Ministrowie idą bliżej, a dyplomaci muszą być najbardziej powściągliwi. Jako ewentualny przyszły szef placówki w USA nie będę nawiązywał do tych sformułowań. Każdy szef polskiej misji w USA ma obowiązek pracować z każdym wybranym przez naród USA prezydentem. Bez względu na to, czy jest demokratą czy republikaninem. Gwarantuję, że sprawując urząd szefa placówki w Waszyngtonie, nie będę komentował zachowań prezydenta bez względu na to, kto nim będzie. Będę współpracował ze względu na interes Polski z każdym, komu Amerykanie powierzą tę funkcję – podkreślał Klich.