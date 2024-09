Poseł PiS o wycofaniu kontrasygnaty przez Donalda Tuska: Premier może jeszcze zmienić decyzję

Donald Tusk poinformował w poniedziałek o wycofaniu kontrasygnaty spod decyzji prezydenta o wyznaczeniu Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wcześniej decyzja ta została zaskarżona przez dwóch sędziów Izby Cywilnej SN do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Michał Wójcik o wycofaniu się Donalda Tuska z kontrasygnaty: Sytuacja kuriozalna

Michał Wójcik, pytany o tę sprawę stwierdził, że "premier po prostu się ośmieszył taką decyzją". - I zapędził się w kozi róg - dodał. - Konstytucja tego nie przewiduje - mówił o wycofaniu się Tuska z kontrasygnaty.



- Decyzja (podjęta przez prezydenta i kontrasygnowana przez Tuska – red.) jest ważna, bo to, co zdecydował pan prezydent, a do czego kontrasygnatę dał pan premier, stało się ważne. Za to, co zrobił pan premier, zapewne w przyszłości będzie odpowiedzialność z art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień - stwierdził też.



Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Dlaczego wycofanie kontrasygnaty przez Donalda Tuska nie musi być dobrą wiadomością Donald Tusk wycofał kontrasygnatę w kwestii wyznaczenia neosędziego Krzysztofa Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. I wszystko wróciło na swoje miejsce. Ale to nie musi być dobra wiadomość dla praworządności w Polsce.

- Sytuacja jest kuriozalna – najpierw (Tusk) mówił o błędzie, a teraz próbuje się wycofać - zauważył Wójcik. - Decyzja została podjęta, nie ma wątpliwości. - dodał. - To co premier zamierza zrobić nie będzie miało oparcia w porządku prawnym. Co zostało ogłoszone stało się faktem. To jest sytuacja zero-jedynkowa - podsumował.