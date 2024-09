W 2016 roku 66 proc. hiszpańskojęzycznych wyborców oddało więc głos na Hillary Clinton wobec 28 proc. na Donalda Trumpa. Jednak cztery lata później proporcje były już inne: 61 proc. poparło Joe Bidena, a 36 proc. Trumpa. Teraz, jeśli wierzyć sondażom, poparcie dla Harris w tej grupie społeczeństwa miałoby spaść do 55 proc. wobec 40 proc. dla Trumpa.

Czytaj więcej Polityka Kamala Harris zapowiada, że w jej gabinecie zasiądzie polityk partii Donalda Trumpa Kamala Harris w wywiadzie dla CNN zapowiedziała bardziej rygorystyczne podejście do migracji i sytuacji na południowej granicy USA oraz oświadczyła, że nie wstrzyma dostaw broni do Izraela.

W niektórych stanach walka jest niemal wyrównana. Na Florydzie 47 proc. ankietowanych jest gotowych poprzeć Harris, podczas gdy 42 proc. stawia na Trumpa. A to i tak sukces dla kandydatki demokratów: jeszcze w lipcu, kiedy Biden starał się o drugą kadencję, niezwykle poważny instytut badania opinii publicznej Pew podawał, że obaj kandydaci zbierają po równo 36 proc. głosów Latynosów (stojący jeszcze wtedy w szrankach niezależny kandydat Robert F. Kennedy zbierał 24-proc. poparcie w tej grupie).

Skąd takie załamanie poparcia dla demokratów? Musi ono zaskakiwać, skoro Trump obrażał Latynosów na wszelkie sposoby. – To nie są nasi przyjaciele, wierzcie mi. Sprowadzają do nas narkotyki, sprowadzają przestępczość. To gwałciciele. Choć niektórzy, zakładam, to przyzwoici ludzie – to tylko próbka języka, jakiego używał wielokrotnie Trump.

Jednak Latynosi, inaczej niż inne grupy etniczne, w znacznej części nie czują się imigrantami. Choć Meksyk stracił w połowie XIX wieku na rzecz USA połowę swojego terytorium, na które składają się takie stany, jak Teksas czy Arizona, hiszpańskojęzyczna ludność czuje się tu „u siebie”. Fakt, że w ciągu minionych czterech lat do USA przedostało się nielegalnie kilka milionów nielegalnych imigrantów przede wszystkim z Ameryki Łacińskiej, wcale ich nie cieszy. W sondażach narzekają na rosnącą przestępczość i przejęcie kontroli nad wieloma regionami kraju przez mafie narkotykowe (fentanyl) m.in. z Wenezueli.

Idea Trumpa budowy „muru” na granicy z Meksykiem niekoniecznie jest więc przez Latynosów przyjmowana negatywnie. Jak podaje Pew, 45 proc. Latynosów uważa, że to miliarder ma lepszą politykę migracyjną, a tylko 39 proc. wskazało tu na Bidena (ankieta została przeprowadzona w lipcu).