Ostatnie przygotowania do debaty prezydenckiej w USA. Gra toczy się o każdy głos

To druga debata w tym cyklu wyborczym, ale tym razem w innym składzie. Zarówno dla Kamali Harris, jak i Donalda Trumpa to niezwykle ważne wydarzenie, które może przekonać lub zniechęcić wyborców do głosowania na nich. W tych wyborach liczy się każdy głos.