Konwencja Lewicy w Krakowie to pierwsze takie wydarzenie nowego sezonu politycznego. Lewica postawiła przede wszystkim na kwestie mieszkaniowe. W rządzie od wielu tygodni toczy się dyskusja dotycząca tzw. kredytu 0 proc. – Byliśmy przeciwko dopłatom do kredytów, jesteśmy przeciwko dopłatom do kredytów i będziemy przeciwko dopłatom do kredytów – podkreślił w sobotę współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. W trakcie konwencji wystąpili jej liderzy i posłowie, w tym ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wicepremier Krzysztof Gawkowski czy też europoseł Robert Biedroń.

I nic dziwnego – od kilku dni pojawiają się opinie, że w oczach opinii publicznej to Polska 2050, a zwłaszcza ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz „przejęła” sprzeciw wobec rozwiązania zwanego „Kredytem na Start”. Teraz Lewica chce przypomnieć o swoich pomysłach. I o tym, że też jest temu przeciwna. Cała konwencja została zorganizowana pod hasłem „Mieszkanie prawem, nie towarem”, które często pojawiało się w przesłaniu wyborczym Lewicy w 2023 roku.

Lewica zapowiada nowy podatek

Jednym z nowych pomysłów, zaprezentowanych podczas konwencji, jest specjalne rozwiązanie dotyczące wykorzystania pustostanów, w koordynacji z samorządowcami – Lewica złoży projekt wykorzystania 2 mln pustostanów w Polsce tak, żeby byli szczęśliwi i właściciele mieszkań, i żeby byli szczęśliwi ci, którzy te mieszkania będą wynajmowali – zapowiedział Włodzimierz Czarzasty. Politycy Lewicy – w tym Czarzasty, ale też np. wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski czy prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki (wcześniej też pełnił funkcję wiceministra rozwoju) wrócili do pomysłów dotyczących zwiększenia liczby tanich mieszkań na wynajem poprzez rozbudowę samorządowych programów. To jeden z flagowych postulatów Lewicy jeśli chodzi o mieszkalnictwo.

Pojawiły się tez odniesienia do Wiednia, gdzie Lewica w ubiegłym roku zorganizowała specjalną konwencję, poświęconą mieszkaniom i temu, że powinny je budować – właśnie na tani wynajem – przede wszystkim samorządy.

Mieszkania kluczowe w sporze rządowym

Poza składką zdrowotną, polityka mieszkaniowa wyrasta na jeden z najważniejszych tematów jesienią w rządzie. W jednej i drugiej sprawie nie ma zgody w koalicji co do szczegółów, nawet jeśli jest ogólna zgoda, co do kierunków. Lewica, poprzez sobotnią konwencję chciała ustawić się na start nowego sezonu politycznego, gdy też zwiększa się – po sezonie urlopowym – uwaga wyborców co do tego, co realnie dzieje się na scenie politycznej.