W Turyngii AfD, szczególnie tam radykalna, zajęła zdecydowanie pierwsze miejsce, co nigdy wcześniej się w Niemczech nie wydarzyło. W sąsiedniej Saksonii była niewiele gorsza od chadeckiej CDU, która według prognoz zdobyła 31,5 proc. głosów (AfD 30 proc.).

W obu landach Alternatywa dla Niemiec osiągnęła lepsze wyniki niż w poprzednich wyborach w 2019 roku.

Niemcy: Wielki triumf skrajnej prawicy. Wyniki exit poll z Turyngii i Saksonii

Wszyscy zapowiadali, że nie utworzą rządu z AfD, inne koalicje są możliwe, ale dopuszczenie do władzy BSW (zdobyła według szacunków 12 proc. w Saksonii, 16 proc. W Turyngii) też budziło obawy.

To partia łącząca hasła skrajnie lewicowe ze skrajnie prawicowymi. I podobnie jak AfD sprzeciwiająca się pomocy militarnej dla Ukrainy, prorosyjska, eurosceptyczna, antyamerykańska i antynatowska. BSW zapowiadał, że wejdzie do rządu z mainstreamową partią tylko wtedy, gdy uzna jego postulaty w sprawie wojny na Ukrainie, w tym wstrzymanie dalszej pomocy militarnej, oraz sprzeciwi się stacjonowaniu nowych rakiet na terenie Niemiec. To nie do przyjęcia dla centrali CDU. A to właśnie CDU ze względu na dobry wynik w obu landach jest główną partią, która może tworzyć tam rządy bez udziału izolowanej AfD.