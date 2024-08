Spotkanie Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką, fotografia z 25 lipca Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Białoruś mówi o "wysokim prawdopodobieństwie" prowokacji

Minister obrony Białorusi Wiktor Chrienin powiedział w piątek, że sytuacja na południowym kierunku operacyjnym pozostaje napięta. - Formacje Sił Zbrojnych i Służby Granicznej Ukrainy kontynuują doskonalenie systemu ochrony granicy. Na wszystkich odcinkach wzdłuż granicy państwowej Republiki Białorusi odnotowano aktywną działalność jednostek sił operacji specjalnych i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy - mówił, cytowany przez białoruską agencję BelTA. Minister dodał, że "w warunkach obecności ukraińskich formacji zbrojnych w rejonach przygranicznych" utrzymuje się "wysokie prawdopodobieństwo" przygotowania i przeprowadzenia prowokacji zbrojnych na terytorium Białorusi.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Po co Ukraina atakuje Rosję w obwodzie kurskim? Doradca Zełenskiego ujawnia Jaki jest cel ofensywy ukraińskich żołnierzy w obwodzie kurskim? Co Ukraina chce osiągnąć, przenosząc wojnę na teren Rosji? Do sprawy odniósł się doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak.

Aleksander Łukaszenko: Eskalacja może skończyć się zniszczeniem Ukrainy

Aleksander Łukaszenko zaznaczył, że granica białorusko-ukraińska jest zaminowana "jak nigdy wcześniej" i że wojska ukraińskie poniosą duże straty, jeśli zdecydują się przekroczyć tę granicę. W rozmowie z rosyjską telewizją rządzący Białorusią mówił też, odnosząc się do działań zbrojnych na terenie obwodu kurskiego, że eskalacja konfliktu może dla Ukrainy zakończyć się "w najsmutniejszy sposób". - Jeśli będzie tak, jak pod Kurskiem, to będzie to eskalacja, która zakończy się zniszczeniem Ukrainy - powiedział. Dodał, odnosząc się do Rosji, że "nikt nigdy nie pokonał tego imperium i nie pokona". - Co NATO może tu zrobić? Amerykanie mają jedną politykę - napuścić Europę na Rosję. Niech walczą. A potem zajmą się Chińczykami na Wschodzie - kontynuował.

O tym, że Białoruś rozpoczęła przemieszczanie swoich czołgów w rejony przygraniczne z Ukrainą białoruski resort obrony informował przed tygodniem. Wcześniej Aleksander Łukaszenko oskarżył Ukrainę o naruszenie przestrzeni powietrznej Białorusi. Według niego, białoruski system obrony powietrznej miał zestrzelić ukraińskie drony.