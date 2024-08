Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim. "Potężny cios dla wizerunku Rosji, ale wstrząsu nie będzie"

Ekspertka mówi, że wstrząsu w Rosji nie będzie

Ekspertka z Instytutu Clingendael wyraziła także pogląd, iż nie należy oczekiwać, że ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim będzie w stanie silnie wstrząsnąć rosyjskim społeczeństwem i sytuacją polityczną w Rosji. - W Rosji społeczeństwo reaguje i traktuje wydarzenia polityczne inaczej niż na Ukrainie - oceniła. Jej zdaniem, na Ukrainie społeczeństwo jest bardzo zaangażowane i z uwagą śledzi, co dzieje się w kraju i na świecie, zaś "w Rosji ludność jest antypolityczna". - Do tej pory rosyjskim władzom udawało się wszystko jakoś wytłumaczyć. To, jak będzie tym razem, będzie zależeć od dalszej ofensywy ukraińskich sił zbrojnych i ich wkroczenia w głąb Rosji - zaznaczyła.

Ukraiński żołnierz wywiesza flagę Ukrainy w przygranicznej miejscowości Gujewo w obwodzie kurskim, fotografia opublikowana 11 sierpnia Donbas_Operativnyi via Telegram/via REUTERS

Ofensywa Ukrainy w obwodzie kurskim

We wtorek 6 sierpnia Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły ofensywę na terytorium obwodu kurskiego, graniczącego z Ukrainą od południa. To pierwsza tego typu operacja Ukraińców od początku wojny. Dotychczas krótkie rajdy na terytorium Rosji przeprowadzały formacje walczących po stronie Ukrainy rosyjskich ochotników (Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy, Batalion Syberyjski). W trwającej od dziesięciu dni operacji mają brać udział nawet cztery ukraińskie brygady, które miały zająć ok. 1 150 km2 terytorium Rosji, wtargnąć na 35 km w głąb obwodu kurskiego i zająć kilkadziesiąt miejscowości, w tym przygraniczne miasto Sudża.

W czwartek pojawiła się informacja, że w zajętej przez Ukraińców części obwodu kurskiego Ukraińcy stworzyli swoją komendaturę wojskową. W trakcie dotychczasowych działań w obwodzie kurskim Ukraińcy mieli wziąć do niewoli ok. 2 tys. rosyjskich żołnierzy. 15 sierpnia naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandr Syrski oświadczył, że pod kontrolą armii ukraińskiej są 82 osady obwodu kurskiego.

W piątek 16 sierpnia p.o. gubernator obwodu kurskiego Aleksiej Smirnow podał, że wojska ukraińskie zniszczyły most na rzece Sejm w rejonie głuszkowskim. Według źródeł rosyjskich, do zniszczenia przeprawy, wykorzystywanej do zaopatrywania żołnierzy i ewakuacji mieszkańców, użyto pocisków HIMARS.