- Wokół nas toczą się już wojny przyszłości – mówił Tusk. - Dlatego zadaniem nas wszystkich jest, aby przygotować naszą ojczyznę, żeby przygotować wspólnie Sojusz Północnoatlantycki do wojen przyszłości. Mamy już tradycyjny poligon tych wojen przyszłości – to jest Ukraina, to jest także Gaza – dodał.



- Żyjemy w czasie wojny, ona toczy się tuż obok nas. Dlatego dziś tak ważne są deklaracje: o gotowości do poświęceń, o odwadze naszych żołnierzy. O determinacji polskich obywatelek i obywateli, którzy składają się na ten wielki wysiłek obronny, każdego dnia. To co jest gwarantem naszego bezpieczeństwa: realny sojusz, prawdziwi sojusznicy, to jest coś o co wszyscy wspólnie musimy dbać. I to, co jest największym naszym atutem: to narodowe i wojskowe morale. Jesteśmy wszyscy patriotami, o różnych poglądach, z różnych stron przyszliśmy. Ale wszyscy jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy kochamy Polskę. Ponieważ wszyscy kochamy naszą ojczyznę będziemy gotowi jej bronić w razie potrzeby, wszyscy bez wyjątku – zakończył swoje wystąpienie szef rządu.



Władysław Kosiniak-Kamysz o 15 sierpnia: Tego dnia narodził się nowożytny naród polski

Przed premierem wystąpił minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.



- Jesteśmy dziś tutaj wspólnie, razem, bo 104 lata temu nowo odtworzone Wojsko Polskie zatrzymało barbarzyńską Armię Czerwoną. Bo Polska zatrzymała ideologię zniszczenia, śmierci, brutalności. Bo dobro zwyciężyło zło – mówił minister obrony.



- Ci, którzy byli przed nami udźwignęli sztandar wolności, niepodległości – dodał. Wicepremier pytał następnie, jak to możliwe, że odrodzone państwo, które „nie zakwitło pełnią wolności” pokonało „wroga śmiertelnego”.