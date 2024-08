Cezary Tomczyk: 2025 rok będzie przełomowy dla polskiej armii

– Ogromna część ośrodków bojowych dysponuje warunkami, które możemy nazywać komfortowymi. Ale to są jednak środki bojowe, ciężki sprzęt, który ma służyć do ewentualnego odparcia ataku – powiedział w rozmowie z TVP Info Cezary Tomczyk. Jak dodał polityk, aktualnie w armii dba się o komfort żołnierzy na polu walki. – To dla nas, dla całego zachodniego świata bardzo istotne, czego nie możemy powiedzieć o środkach bojowych po stronie rosyjskiej. Tam nikt nie myśli o żołnierzu: te „mięsne oddziały”, które są rzucane do walki, kilkaset tysięcy poległych, tam nikt się z żołnierzem nie liczy. W Polsce, w krajach NATO, żołnierz jest najwyższą wartością – zaznaczył, zauważając, że filozofią obecnego rządu i dowództwa Wojska Polskiego, jest założenie, że „czołg można kupić, samolot można naprawić, ale żołnierza nie można wymienić, jest najważniejszym elementem systemu”.

Cezary Tomczyk: Do agresji Rosji na Ukrainę modernizacja sił zbrojnych leżała

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapytany został również, czy do zakupów, które realizuje MON – między innymi czołgów Abrams czy śmigłowców Apache – polska armia ma żołnierzy, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt. – Tworzymy miejsce w jednostkach wojskowych, szkolimy załogi. W ostatnich latach często było tak, że najpierw były zakupy, a potem myślano o tym, jak poszczególne środki bojowe umieścić w siłach zbrojnych. Mówiąc wprost: generalnie transformacja i modernizacja sił zbrojnych powinny polegać na wieloletnim planie. Do agresji Rosji na Ukrainę ta modernizacja leżała, więc później trzeba było przyspieszyć - powiedział Tomczyk. - Minister Mariusz Błaszczak bardzo często kupował to, co było – dodał.

Tomczyk: Przez ostanie dwa lata nie zrobiono nic z polskim przemysłem zbrojeniowym

Jak zaznaczył w rozmowie z TVP Info Tomczyk, w sytuacji wojny za wschodnią granicą kraju, lepiej było robić zakupy, niż nie kupować nic. – Ale dla polskiego wojska chcemy kupować sprzęt skrojony na miarę. Trochę jak z garniturem: chcemy kupować sprzęt dostosowany do polskiego sprzętu, do polskich, NATO-wskich systemów zarządzania polem walki. Na tym polegał problem modernizacji – powiedział. - Przykład samolotów FA-50 – jeśli najpierw przylatują samoloty, a później myślimy o tym, żeby budować hangary, symulatory i szkolić żołnierzy, którzy będą na nich latać, to widać, że ktoś nie odrobił lekcji, tylko nie miał wyjścia. Albo niespecjalnie się nad tym zastanawiał – dodał polityk.