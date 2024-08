„Gdy ABW zatrzymywała Pablo Gonzáleza, rosyjski szpieg nie był sam – razem z nim na dołek trafiła jego partnerka, polska dziennikarka. Kobieta od zimy 2022 r. ma zarzut pomocnictwa w szpiegostwie” – ujawnił wczoraj portal śledczy Frontstory.pl. Chodzi o Pawła Rubcowa, hiszpańskiego dziennikarza z rosyjskimi korzeniami, który posługiwał się nazwiskiem Pablo González i Magdalenę Ch. (portal nie ujawnia jej danych i nazywa ją Natalią K., bo zainteresowana grozi pozwami).

Reklama

Zatrzymaniem polskiej dziennikarki nie chwaliły się polskie służby – ani za poprzedniej władzy, ani teraz – sąd nie zdecydował się na jej aresztowanie. Dlaczego?

– Nie było pewności, jaka była jej rzeczywista rola w sprawie współpracy z Rosją Pawła Rubcowa. Czy miała świadomość, kim jest Rubcow, i czy pomoc rozprowadzania go we wpływowych środowiskach, w tym dziennikarskich, była pomocą koledze, czy też czymś więcej. Na pewno na początkowym etapie nie było dowodów przesądzających – mówi nam osoba znająca kulisy śledztwa na tamtym etapie. „Przez ponad dwa lata od aresztowania dla polskich i zagranicznych mediów González będzie jedynym podejrzanym. Natalia K. wróci na pierwszą linię newsów jako reporterka. O swojej sprawie nigdy publicznie nie wspomni – choć zabiera głos w ważnych debatach. (...) Była partnerka Gonzáleza bywa w Sejmie, relacjonuje sytuację na granicy, przygotowuje nawet materiały o szpiegostwie. Tych, którzy pytają o jej rolę w sprawie, straszy prawnikami” napisał Frontstory.pl.

Czytaj więcej Komentarze Jacek Nizinkiewicz: Szpieg Pablo González i polska dziennikarka. A ty, u kogo ładujesz telefon? Sytuacja z rosyjskim szpiegiem Pablem Gonzálezem vel Pawłem Rubcowem i jego polską partnerką obnaża słabość służb za obecnych i poprzednich rządów oraz naiwność mediów. Bez prześwietlenia sprawy, wskazania winnych, a także nieodpowiedzialnych szkodników Polska będzie łatwiejszym celem dla Rosji.

Prokuratura: Śledztwo wobec Magdaleny Ch. trwa

Gonzalez/Rubcow został zatrzymany pod koniec lutego 2022 r. w Rzeszowie i do ubiegłego tygodnia przebywał w areszcie w Radomiu. Był w grupie szpiegów, których Rosja wymieniła z USA. Jak pisała „Rz” decyzją, która zapadła na najwyższych politycznych gremiach, była zaskoczona prokuratura, która w sierpniu tego roku miała kierować przeciwko Rubcowowi akt oskarżenia do sądu w Lublinie. Nie wiadomo, czy agent GRU odpowie w Polsce za szpiegostwo (grozi mu dożywocie), bo by rozpoczął się jego proces, musi być na nim obecny. Co z Magdaleną Ch.? – Z Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie uzyskałem informację, iż postępowanie przeciwko Magdalenie Ch. jest kontynuowane. Nie została podjęta żadna decyzja merytoryczna w jej zakresie. Nie informujemy również o planach prokuratury. Jak decyzja w tym zakresie zostanie podjęta, to o niej poinformujemy – odpisuje na nasze pytania prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.