Spór może mieć potencjalnie fundamentalne skutki dla przyszłości kraju, który zbiegiem okoliczności sprawuje do końca roku przewodnictwo w Unii. O tym ostrzegł w piątek premier Donald Tusk. Radził ostrożność w sprawie wykluczenia Węgier z porozumienia o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych UE, bo to może uruchomić dynamikę prowadzącą do wykluczenia kraju z samej Wspólnoty.

Reklama

Bruksela domaga się wyjaśnień po tym, gdy węgierskie władze objęły obywateli Rosji i Białorusi programem Karty narodowej, który pozwala bez większych restrykcji na osiedlanie się nad Dunajem cudzoziemców na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok i w końcu uzyskanie prawa do stałego pobytu. Ponieważ Węgry należą do porozumienia z Schengen, oznacza to, że Rosjanie i Białorusini będą mogli bez przeszkód dostać się do innych państw UE, w tym Polski. Tylko Irlandia, Chorwacja i po części Rumunia i Bułgaria (granica lądowa) wciąż utrzymują kontrole cudzoziemców wjeżdżających na ich terytorium. Zdaniem Brukseli od wybuchu wojny w Ukrainie dwa i pół roku temu władze UE wydaliły przeszło 500 obywateli rosyjskich pod zarzutem szpiegostwa.

Na czym polegają ułatwienia wobec Rosjan i Białorusinów na Węgrzech

Na niebezpieczeństwo związane z nowymi ułatwieniami zwrócił uwagę w liście do odchodzącego przewodniczącego Rady Europejskiej Charles’a Michela przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPP) Manfred Weber. Michael Stübgen, minister spraw wewnętrznych Niemiec, wystąpił o przywrócenie kontroli na granicy Węgier z innymi państwami Wspólnoty. Szef litewskiej dyplomacji Gabrielius Landsbergis poprosił z kolei brukselską egzekutywę o przygotowania raportu w sprawie skutków inicjatywy Węgier dla spójności Schengen. 67 deputowanych do Parlamentu Europejskiej podpisało się pod listem do szefowej KE Ursuli von der Leyen, w którym domagają się twardych restrykcji wobec Węgier, jeśli nowe przepisy nie zostaną przez nie cofnięte. 19 sierpnia zbierają się ministrowie spraw wewnętrznych UE, aby ocenić, co dalej zrobić z Budapesztem. Do tego czasu węgierski rząd ma odpowiedzieć na wątpliwości unijnej centrali.

Na razie nie widać jednak ze strony rządu Orbána woli porozumienia. Przeciwnie, szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó uznał zarzuty Unii za „dziecinadę” i dowodził, że jego kraj stosuje najbardziej restrykcyjne przepisy migracyjne wśród krajów „27”.