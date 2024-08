Polacy zatrzymani w Nigerii. Minister podał nowe informacje. "Wrócą bezpiecznie"

Wiceminister zapewnił, że konsul w Abudży oraz MSZ "zaangażowały wszelkie dostępne środki, zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i (...) uwolnienia zatrzymanych". - Służba konsularna będzie pracować nadal, przez cały weekend, aby jak najszybciej wyjaśnić sprawę i doprowadzić do jej pozytywnego zakończenia - oświadczył. Zaznaczył, że MSZ od 2 sierpnia odradza podróże do Nigerii.

W MSZ odbyło się spotkanie z rodzicami aresztowanych w Nigerii polskich studentów PAP/Radek Pietruszka

Do tej pory konsul nie został dopuszczony do zatrzymanych Polaków, spotkał się z przedstawicielem nigeryjskich służb bezpieczeństwa - przekazał Wiśniewski. Według zapewnień władz w Abudży, Polacy są przetrzymani w dobrych warunkach. Bliscy zatrzymanych nie mają z nimi kontaktu od niedzieli 4 sierpnia.

MSZ: W sprawie zatrzymanych w Nigerii Polaków zależy nam na czasie

- Jesteśmy profesjonalistami. Mamy w swoim ekwipażu masę środków - możemy eskalować, możemy deeskalować, natomiast to, czego używamy w danym momencie jest uzależnione od sytuacji w samym kraju, a także stosunków bilateralnych. Nie możemy zbyt szybko uruchamiać pewnych kanałów, aby tym młodym ludziom nie zaszkodzić - mówił na konferencji podsekretarz stanu.

Jakub Wiśniewski był pytany o atmosferę jego spotkania z przedstawicielką ambasady Nigerii. - Nie chcę odsłaniać kuchni dyplomatycznej. Gdybym powiedział, że nasze spotkanie z panią chargé d’affaires miało charakter szorstki, to mogłoby to nie służyć służyć sprawie. W związku z tym to była dobra rozmowa, konstruktywna. Myślę, że pani chargé d’affaires doskonale rozumie, z jakimi problemami się zmagamy i też wie doskonale, jak bardzo nam zależy na czasie - powiedział.