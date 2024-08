– Co można zrobić, jak prezydent mówi, że nie podpisze niczego? Co można zrobić? No nic nie mogą zrobić. Nic, absolutnie nic w tym temacie. Bo nawet gdyby (rządzący) się chcieli posunąć (w działaniach), to ten (Andrzej Duda - red.) i tak zablokuje. W tych warunkach trzeba mieć pretensję, ale do prezydenta i do tamtego układu, który zablokował, zabetonował wszystkie możliwości – kontynuował.



W opinii byłego prezydenta rozliczenia PiS są „tylko po to, by oczyścić, by odblokować”. – Z tego punktu widzenia trzeba rozliczyć. Ale trzeba też pokazywać, dlaczego te rozliczenia są konieczne. Zrujnowali cały kraj, zrujnowali prawo, zasady, wszystko co gdzie dotkną, to jest zaminowane – mówił. Z kolei pytany o ewentualne błędy rządu Donalda Tuska, Lech Wałęsa odparł, że „to nie są błędy, to są warunki, w jakich przyszło im działać i to warunki im utrudniają realizację mądrych, dobrych pomysłów”.