Śmierć Putina, pałacowy przewrót, przegrana wojna. Jak można byłoby zmienić Rosję

Przewrót w Rosji jest mało prawdopodobny, ale możliwy

Mimo popularności tego wariantu wśród uciekinierów z Rosji większość pytanych ekspertów uważa, że Putin jednak umrze własną śmiercią. - Reżim będzie murszał i zapadał się wraz ze starzeniem się swego lidera – uważa ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko.

- Jeśli ktoś nawet spróbuje dokonać przewrotu, to będzie to całkowicie nieoczekiwana osoba. Kto by na przykład mógł przypuszczać rok temu, że wódz najemników Jewgienij Prigożin urządzi bunt. Żaden ekspert tego nie przewidział – sądzi z kolei kanadyjski historyk Ian Garner.

Putin dobrowolnie nie odda władzy

W dobrowolne odejście rosyjskiego lidera wierzy tylko trzech z 42 specjalistów. Niewiele więcej (pięciu) wskazuje na rewolucję jako przyczynę zmiany władzy w kraju — społeczna apatia w kraju jest doskonale widoczna. Trochę więcej mówi o „klęsce wojskowej” czy „reformie systemu rządów” jako początku przyszłych zmian. Jeden z ekspertów dopisał własny wariant: „nieprzewidziane wydarzenia, takie jak katastrofa w jakiejś rosyjskiej elektrowni atomowej, czy załamanie się gospodarki Chin”.

Autorzy ankiety przyznali, że zapomnieli wśród opcji zmiany władzy wpisać „wolne wybory”, ale nikomu z ekspertów nie przyszło do głowy dopisywać go. Zbyt dobrze znają realia Rosji, by brać poważnie taką możliwość pod uwagę.

Parada ewentualnych następców Putina

Jeśli jednak już Putin odejdzie, to pojawia się pytanie, kto go zastąpi. Ekspertom zaproponowano dwa warianty wskazania następcy: gdy to Putin będzie go wybierał i gdy nie będzie miał takiej możliwości.