Mastalerek: W przeciwieństwie do liderów PiS znam swoje miejsce w szeregu

Jak powiedział Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, „PiS w 2015 roku objęło władzę dzięki prezydentowi Andrzejowi Dudzie". - To on przełamał system, to była bardziej Duda-zmiana - podkreślił w rozmowie z TVN24.