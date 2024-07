Morawiecki mówi o „areszcie wydobywczym Bodnara”

Były premier powołał się na przypadek aresztowania kobiety samotnie wychowującej dziecko, zastrzegając, że „nie wie, czy te informacje do wszystkich doszły”, ale „taka była informacja publiczna”.

- Jak nazwać takie postępowanie, jak nie areszt wydobywczy Bodnara? - pytał Morawiecki. - Według mojej opinii zbiry Bodnara realizują politykę zastraszania całego narodu.

Dodał, że tak samo traktuje sytuację, do jakiej miało dojść w więzieniu wobec ks. Olszewskiego. Mówił, że w "więzieniach pod nadzorem Bodnara dzieją się rzeczy Makabryczne, skandaliczne i wymaga to wyjaśnienia na forum międzynarodowym.



- Tak, będziemy to eskalować na forum międzynarodowym, tak, nie damy sobie zakneblować ust gadaniem, że jest to wynoszenie informacji poza Polskę. Co ma robić człowiek, którego bandzior bije kijem bejsbolowym po głowie? Może tylko krzyczeć. I my będziemy krzyczeć, bo ten bandzior wali nas po głowach kijem bejsbolowym. taka jest rzeczywistość - mówił Morawiecki.